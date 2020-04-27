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Голкіпер Динамо Бойко показав спекотне фото своєї дружини

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Лера Бойко - фото 1
Лера Бойко / instagram

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко активно веде Instagram-сторінку та часто тішить прихильників різноманітними фотографіями та цікавими відеороликами. Цього разу футболіст оприлюднив фото, на якому показав свою кохану Валерію Бойко.

Валерія також іноді ділиться з фанатами фотографіями свого зіркового чоловіка.

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На новому знімку видно, як дівчина лежить в чорній сукні та піску та водночас позує перед камерою, акцентуючи увагу на свої груди. Після цього прихильники голкіпера "завалили" фотографію лайками та коментарями стосовно того, що його дружина виглядає прекрасно і йому з нею дуже пощастило.

Варто зауважити, що нещодавно і сама Валерія оприлюднила кілька спокусливих відео, на яких вона розповіла про комплекс вправ для дівчат, які допоможуть залишатися на карантині завжди в тонусі та скинути кілька зайвих кілограмів.

Голкіпер Динамо Бойко показав спекотне фото своєї дружини - фото 400424

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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