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Чому не можна довго лежати у ванні: блогерка шокувала своїми ногами (18+)
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Тіктокерка занадто багато часу провела у ванні, не підозрюючи, що вигадає нову фобію для мережі. Після такого можна засікати час для водних процедур.
Дівчина з ніком msdanalee опублікувала у ТікТок справді вірусне відео, яке за короткий час переглянули понад 500 тисяч разів. І тема ролика зовсім не така приємна, як може здатись. Річ у тому, що блогерка надто довго пробула у ванні і тепер хвилюється через стан своїх ніг.
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"Ось як виглядає результат випадкового 16-годинного перебування у ванні. Порадьте, будь ласка, як мені швидко повернути свої ноги", – зазначила дівчина.
І ми не радимо переглядати цей ролик тим, хто надто близько сприймає все до серця або ж страждає від трипофобії.
Через тривале перебування у воді ступні втратили чимало вологи, через що стали дуже зморщеними та сірими. Коментатори порадили дівчині звернутись до лікаря, а також більше не влаштовувати такі челенджі.
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