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Голий пістолет: у відомому фільмі помітили незвичайний момент

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Як Голий пістолет випередив свій час - фото 1
Як Голий пістолет випередив свій час / Letterboxd

Ледь не культова американська комедія "Голий пістолет" з Леслі Нільсеном змусила сміятись не одне покоління. А нещодавно користувачі мережі знайшли несподівану сцену, яка справді дивує.

На платформі Reddit користувач з ніком tszdabee поділився уривком зі стрічки "Голий пістолет", яка вийшла у світ ще у далекому 1988 році. Запис майже одразу опинився у трендах, адже за лічені години його побачили понад 42 тисячі осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі.

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А все тому, що фільм демонструє сцену, яка або вийшла випадково, або умисно так знімалась. Головний герой переходить в іншу кімнату не через двері, а поряд зі стіною, таким чином руйнуючи четверту стіну, як зараз це практикує Дедпул.

Breaking the fourth wall with class. from r/gifs

Відзначимо, що четверта стіна – це уявна стіна між актором та глядачами. Якщо актори чи герої стрічки починають звертатись до глядачів безпосередньо, то це і є "зламати четверту стіну".

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