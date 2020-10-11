"Голий" каркас легендарного Бетмобіля продають за шалену суму

У США виставили на продаж кузов Бетмобіля з фільму про однойменного супергероя за 25 000 доларів (приблизно 705 000 гривень за курсом).

Примітно, що за цю вартість покупець отримає виключно порожній каркас зі скловолокна, без будь-якої начинки.

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Кузов є копією легендарного Бетмобіля з фільму Тіма Бертона 1989 року. Той автомобіль в стилі ар-деко став справжньою іконою всієї франшизи. Машину відрізняли подовжений капот, масивна турбіна на капоті, а також широка підвіска, що ідеально поєднувалася з похмурою естетикою американського кінорежисера.

Однак, замість повноцінного супергеройського автомобіля, за 25 000 доларів продавець готовий розлучитися тільки з голим каркасом, у якого відсутні будь-які механізми, шасі, інтер'єр і навіть колір. За задумом автора, виготовлений вручну кузов стане ідеальним майданчиком для будь-якого автомобільного проєкту.

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