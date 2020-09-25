Гольфіст запустив м'яча через дорогущу Ferrari: відео

Професійний гольфіст з Англії Ян Поултер запустив м'ячем для гольфу в ексклюзивний суперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Дивіться, як це було!

Зробити він це вирішив заради незвичайного трюку.

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Спортсмен вирішив виконати удар по м'ячу таким чином, щоб він пролетів відразу через два відкритих вікна автомобіля. Відео з результатом Поултер опублікував у своєму офіційному акаунті Instagram. Судячи з ролика, трюк вийшов у гольфіста з першого разу.

Варто зазначити, що Ferrari LaFerrari Aperta, яка і брала участь як мішень, була випущена до 70-річчя італійської марки. Суперкар оснащується гібридною силовою установкою, що складається з 6,2-літрового двигуна V12 потужністю 800 кінських сил і 163-сильного електромотора. Сумарна віддача становить 963 кінські сили.

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