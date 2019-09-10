Гарячі поцілунки Тімоті Шаламе і дочки Деппа на яхті викликали хвилю мемів

Після ефектної появи на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Тімоті Шаламе і Лілі-Роуз Депп порадували мережу знімками з відпочинку на яхті на Капрі, в Італії. Пристрасні поцілунки зіркової пари не залиши байдужими користувачів інтернету.

Припущення про те, що 23-річного Тімоті Шаламе і 20-річну Лілі-Роуз Депп пов'язують не лише робочі відносини, з'явилися ще в минулому році. Папараці вже ловили юних акторів за обіймами і поцілунками, проте на якийсь час ЗМІ перестали про них згадувати. І ось у ці вихідні зіркова пара знову нагадала всім про себе.

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Після того, як Тімоті і Лілі-Роуз представили у Венеції історичну драму "Король", вони вирушили відпочивати на Капрі, де насолодилися морською прогулянкою на яхті. Навіть в морі акторам не вдалося сховатися від всюдисущих фотографів, а, можливо, вони навіть і не намагалися. Чи то закохані не змогли стримати почуттів, чи то просто дозволили папараці показати пристрасні поцілунки, але в об'єктиви фотокамер потрапило чимало цікавих кадрів.

Незабаром в інтернеті стали з'являтися фотографії гарячих поцілунків парочки з кумедними коментарями від користувачів мережі:

"Я – Останні дні літа"

"Мої ноги після Тижня моди – Шльопанці Birkenstock"

"Я – Моє ліжко"

"Я – Емоційно закриті хлопці, які не відповідають на повідомлення"

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