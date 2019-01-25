Годинник Судного дня показав час до апокаліпсису на Землі

Стрілки символічного годинника Судного дня, який відраховує час до передбачуваної ядерної глобальної катастрофи, вчені у 2019 році вирішили залишити на попередній позначці. Зараз вони показують 23:58.

Наближенню "ядерної півночі" багато в чому сприяють інформаційні війни для підриву демократії. Також в світі погіршується ситуація з двома головними загрозами – ядерною зброєю і зміною клімату. У журналі підкреслюють, що позицію стрілок – без двох хвилин північ – слід "сприймати не як знак стабільності, а як рішуче попередження".

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У 2019 році годинник все ще стоїть на позначці 23:58

Годинник Судного дня вперше був запущений на обкладинці "Бюлетеня", що видається університетом Чикаго, в 1947 році. За 70-річну історію стрілки міняли своє положення 23 рази, але ніколи не показували менше двох хвилин до півночі.

Вперше дві хвилини до опівночі годинник показали у 1953 році, в розпал холодної війни, – на тлі випробування США водневої бомби. В роки після закінчення холодної війни стрілки переводили до 23:43.

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