Година Землі 2020: коли вимкнути світло і для чого

Щороку світ відзначає Годину Землі, символічно вимикаючи світло на годину у всіх можливих будівлях та навіть визначних пам'ятках. У 2020 році ця дата припадає на 28 березня о 20:30. Детальніше про цей день дізнавайтесь далі.

Година Землі – це наймасштабніша світова ініціатива, яка спрямована на те, щоб зберегти ресурси нашої планети хоча б трішки, а також показати, що людство все ж може возз'єднатись хоча б на годину задля місця, де живе.

І ще: Перехід на літній час 2020: коли переводять годинник в Україні

Коли відзначають Годину Землі? Ця ініціатива практикується в останню суботу березня, а у 2020 році випадає на 28 березня. Початок Години Землі о 20:30 за Києвом (до 21:30).

Що робити у Годину Землі? Вимкнути всі електроприлади та світло.

Відзначимо, що більше як 180 країн підтримують таке своєрідне свято, адже не тільки вимикають світло у найвизначніших спорудах і пам'ятках, серед яких Колізей, Лондонське око, театр Сіднею та багато інших. Люди організовують пробіги, медитації та навіть фестивалі.

Звісно ж, у 2020 році ситуація дещо змінилась, оскільки світом шириться коронавірус. Тому важливо провести цей час в самоізоляції, щоб зберегти не лише природні ресурси, а й здоров'я власне і людей навколо.

Читайте також: Учені дізналися, що раніше на Землі було 372 дні у році