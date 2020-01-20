GMC обстріляв кузов пікапа Sierra фруктами та меблями, аби показати його міць

Експерти випробували на міцність вантажний кузов пікапа GMC Sierra у незвичайних умовах. За допомогою пневмогармати його "обстріляли" різними предметами: від кавуна і кошиків для пікніка до меблів.

Зі зміною покоління у 2018 році GMC Sierra отримав опціональний вантажний майданчик, підлога, внутрішні секції та кутові сегменти якого виконані з карбону і пластикових композитів. Така конструкція на 28 кілограмів легша за стандартну, а також вона значно міцніша та стійка до зовнішніх пошкоджень, наприклад, вм'ятин і подряпин.

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Ведучі YouTube-каналу Man Tripping продемонстрували переваги такого кузова у порівнянні з конкурентами. Наприклад, у першому випадку милиця, випущена з пневмогармати з ураганною швидкістю, залишила вм'ятину, камені подряпали поверхню, а цегла пробила дірку, в яку можна просунути руку. Карбоновому кузову виявилися не страшними ані деревинки, ані кавуни, ані телевізор, ані, навіть, диван.

На початку 2020 року GMC Sierra отримала версію Harley-Davidson. Такі автомобілі випустять обмеженою серією з 250 екземплярів. "Байкерський" пікап відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, амортизаторами Fox, поліпшеною вихлопною системою, наявністю світлодіодного блоку в передньому бампері, а також повітрозабірником на капоті.

Довершують образ GMC Sierra Harley-Davidson 35-дюймові колеса з позашляховими шинами і двоколірними 22-дюймовими алюмінієвими дисками в мотоциклетному стилі.

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