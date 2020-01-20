На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
GMC обстріляв кузов пікапа Sierra фруктами та меблями, аби показати його міць
-
- 14
Експерти випробували на міцність вантажний кузов пікапа GMC Sierra у незвичайних умовах. За допомогою пневмогармати його "обстріляли" різними предметами: від кавуна і кошиків для пікніка до меблів.
Зі зміною покоління у 2018 році GMC Sierra отримав опціональний вантажний майданчик, підлога, внутрішні секції та кутові сегменти якого виконані з карбону і пластикових композитів. Така конструкція на 28 кілограмів легша за стандартну, а також вона значно міцніша та стійка до зовнішніх пошкоджень, наприклад, вм'ятин і подряпин.
І ще: Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
Ведучі YouTube-каналу Man Tripping продемонстрували переваги такого кузова у порівнянні з конкурентами. Наприклад, у першому випадку милиця, випущена з пневмогармати з ураганною швидкістю, залишила вм'ятину, камені подряпали поверхню, а цегла пробила дірку, в яку можна просунути руку. Карбоновому кузову виявилися не страшними ані деревинки, ані кавуни, ані телевізор, ані, навіть, диван.
На початку 2020 року GMC Sierra отримала версію Harley-Davidson. Такі автомобілі випустять обмеженою серією з 250 екземплярів. "Байкерський" пікап відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, амортизаторами Fox, поліпшеною вихлопною системою, наявністю світлодіодного блоку в передньому бампері, а також повітрозабірником на капоті.
Довершують образ GMC Sierra Harley-Davidson 35-дюймові колеса з позашляховими шинами і двоколірними 22-дюймовими алюмінієвими дисками в мотоциклетному стилі.
Читайте також: Рятувальники оголосили попередження для водіїв
-
20:21Цей чоловік просто хотів винести сміття: відео з Канади
-
20:11Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію
-
19:56Чоловіки у бікіні пройшлися подіумом
-
19:43У світі можуть відкликати пів мільйона автомобілів Tesla: у чому причина
-
19:25Який насправді зараз рік
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:14Ентузіаст створив гігантську кишеню для штанів, у яку влізе практично все
-
18:55Дівчина-"змія" знялася в рекламі купальників
-
18:41Здивована хаскі стала зіркою мережі: кумедні фото
-
18:23Три головних правила щирих стосунків
-
18:13Мішель Обама назвала улюблені треки для тренувань: додайте до плейлиста
-
18:00Гороскоп на 21 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55В Україні назвали зарплати в робітничій сфері
-
17:42GMC обстріляв кузов пікапа Sierra фруктами та меблями, аби показати його міць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:20Серроне пояснив поразку у бою з МакГрегором: я розгубився
-
17:12Apple показала, на що здатна селфі-камера iPhone 11: круті відео
-
16:53Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт
-
16:43Чому аналіз крові беруть саме з безіменного пальця
-
16:20Україна опустилася на 3 позиції у рейтингу найбільш інноваційних країн світу – Bloomberg
-
16:07CLOUDLESS – Drown Me Down: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
15:52Названа спеція для поліпшення пам'яті
-
15:31MARUV розбурхала шанувальників пікантним пляжними фото
-
15:15Чому не варто сідати на дієту після свят
-
14:53Дядько в океанаріумі потролив модель Instagram: епічне відео
-
18:23Три головних правила щирих стосунків
-
16:53Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт
-
14:45Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
16:30Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
-
14:15Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
-
12:15Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень
-
11:00Хрещення Господнє: як виглядає річка Йордан, у якій хрестили Ісуса
-
09:10Купання в ополонці на Водохреща – не українська традиція: руйнуємо міфи
- 18 січня
-
21:24А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
-
19:23Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
-
16:536-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося
-
15:15Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
12:44ТОП-50 найкращих треків для тренування
-
09:46Ці авіакомпанії – лідери в Україні
-
08:14Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея
- 17 січня
-
20:06Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв
-
18:21Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять