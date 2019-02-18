Гляньте на свої родимки: ці ознаки свідчать про те, що щось не так

Науковці нагадують, що такий небезпечний тип раку шкіри, як меланома, дуже часто починається з процесів у звичайній родимці. При цьому, як відзначають лікарі, люди нерідко помічають зміни, що відбуваються, але не надають цьому великого значення і не йдуть на обстеження.

Лікарі назвали п'ять основних симптомів того, що родимку на тілі можна вважати "поганою", і в результаті потрібно обов'язково звертатися до фахівців.

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Симптоми, які свідчать про появу "поганої" родимки:

Виникнення навколо родимки запалення у вигляді "кільця" або "віночка";

Збільшення у розмірі;

Зміна кольору, потемніння або поява темних вкраплень;

Свербіж, поколювання або інші неприємні відчуття;

Випадання волосин, які раніше росли на родимці.

Особливо уважно стежте за тим, щоб кордони родимки були рівними, не зубчастими, а їх поверхня зберігала шкірний малюнок і не кровоточила, – додав експерт, говорячи про симптоми "поганої" родимки.

Не полінуйтесь звернутися до фахівця

За останнє десятиліття захворювання на меланому різко зросло. Експерти пов'язують це з тим, що люди все більше часу приділяють засмаганню. Саме сонячні опіки, на думку лікарів, є фактором ризику розвитку небезпечного захворювання.

За словами медиків, вилікуватися від цього захворювання можливо за умови, що воно було виявлене до стадії метастазів, а для меланоми характерне саме швидке метастазування. Ось чому важливо своєчасно виявляти симптоми "поганих" родимок і звертатися за обстеженням.

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