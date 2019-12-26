Гляньте, на що здатний електричний пікап Rivian у "режимі танка"

Стартап Rivian поділився офіційним роликом, що демонструє роботу системи Tank Turn ("танковий розворот") на пікапі R1T. Електромобіль буквально повертається на місці, наче танк, проте, провернути цей фокус можна тільки на гравійних або ґрунтових дорогах.

Раніше Rivian запатентувала назви Tank Turn і Tank Steer ("танковий розворот" і "танкове управління") – системи, що дозволяють електромобілю розвернутися на місці. Ще одна корисна функція, яка обіцяна всім моделям марки, це можливість заряджати батареї один від одного.

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Сам же пікап дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі у 2018 році. У рух його приводить силова установка, до складу якої входять чотири електромотори. Сумарна віддача агрегатів складає 760 кінських сил і 1120 Нм крутного моменту. Першу "сотню" R1T набирає за три секунди.

Аналогічна установка дісталася і двом іншим моделям марки – позашляховику R1S, а також третій моделі бренду – "божевільному" хетчбеку з величезним кліренсом.

У вересні цього року повідомлялося, що Rivian підписав контракт з Amazon на поставку 100 тисяч електричних фургонів. А на початку 2019 року Amazon очолив раунд інвестицій у Rivian на суму 700 мільйонів доларів.

Днями, під час чергового, четвертого раунду фінансування автомобільний стартап отримав рекордні 1,3 мільярда доларів від Amazon, Ford Motor Company, а також T. Rowe Price Associates і BlackRock.

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