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Гра престолів Вибори президента України 2019

Глядачів почали впускати на Олімпійський: пряма трансляція зі стадіону

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Квитки на дебати - фото 1
Квитки на дебати

Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка стартують на НСК "Олімпійський" за кілька годин. Тим часом глядачів уже почали впускати на стадіон. Дивіться онлайн трансляцію!

Перед дебатами Зеленський vs Порошенко на Олімпійському відбудуться також концерти для глядачів. Вхід на стадіон відкрили близько 16:30, а от розважальна програма стартує о 17:00. При цьому самі дебати, що насправді за законом є формою агітації, оскільки не відповідають регламенту ЦВК, стартують о 19:00.

Це цікаво: Коли і де дивитися онлайн дебатів Порошенко vs Зеленський

Відзначимо, що для кандидатів у президенти облаштовані дві сцени та дві окремі фан-зони. У якому форматі проходитимуть самі дебати – невідомо.

Онлайн трансляція зі стадіону Олімпійський:

Перед входом на Олімпійський глядачів кілька разів перевіряють правоохоронці. Людей у стані наркотичного або алкольного сп'яніння не впускають. Також виборцям не можна приходити із символікою свого фаворита.

Дивитися онлайн трансляцію перед дебатами:

Читайте також: Оголошені ведучі дебатів на Олімпійському

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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