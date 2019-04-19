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Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
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Уже сьогодні, 19 квітня, відбудуться дебати, яких чекає вся країна. Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський зустрінуться спершу на НСК "Олімпійський". Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію дебатів!
Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського відбудуться у п'ятницю, 19 квітня, на НСК "Олімпійський". При цьому їхній виступ на стадіоні не відповідає регламенту ЦВК та кваліфікується як форма агітації, а не офіційні теледебати.
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Тим не менше, саме на Олімпійському точно будуть присутні обидва кандидати, а от на дебати, що стартують о 21 годині в студії Суспільного мовника, відвідає тільки Петро Порошенко. Відзначимо, що ідея дебатувати на стадіоні належить Зеленському.
Самі дебати на Олімпійському розпочнуться о 19:00. Транслювати дискусію кандидатів будуть практично всі українські телеканали та понад 20 зарубіжних. Також дискусію Зеленського й Порошенка ви зможете переглянути на сайті Радіо МАКСИМУМ.
- Що: Дебати кандидатів у президенти
- Дата: 19-04-2019
- Час: 19:00
- Місце: НСК "Олімпійський"
- На якому каналі дивитися дебати: UA: Перший, 24 канал, Україна, 1+1, СТБ та інші
- Онлайн трансляція: на сайті Радіо МАКСИМУМ
Вхід на стадіон відкриють вже о 16:00, адже перед дебатами відбудуться концерти. При цьому на "Олімпійському" вже встановлено дві сцени з різними ведучими, тож кандидати виступатимуть у протилежних боках стадіону. Прихильники Порошенка й Зеленського перебуватимуть у різних фан-зонах. Загалом на дебатах очікують понад 50 тисяч глядачів.
Дебати на стадіоні триватимуть годину – до 20:00. Вартість їхнього проведення сплатять штаби кандидатів із власної кишені. Натомість офіційні дебати в студії Суспільного триватимуть з 21:00 по 22:00 та фінансуватимуться з держбюджету.
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