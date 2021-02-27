Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося

На австралійську актрису Ніколь Кідман напали в Сіднейській опері. Зірку зухвало вдарили по обличчю.

Відвідування Сіднейської опери закінчилося для Ніколь Кідман неприємностями і втраченим часом. З голлівудською актрисою дуже некрасиво обійшлися, що та не захотіла залишати безкарним. Як розповів чоловік актриси Кіт Урбан, після вистави чоловік, що сидів за парою, вдарив Ніколь програмою по обличчю. За його словами, зробив він це через оплески, які не прийняті в австралійській опері.

І ще: Ніколь Кідман розповіла, чому заборонила дітям реєструватися в інстаграмі

"Я озирнувся і побачив, що кілька людей встали, і подумав: О, я теж встаю. А потім чоловік позаду мене просто вдарив Нік програмою спектаклю", – зазначив чоловік артистки.

В результаті між двома чоловіками виник конфлікт і довелося навіть викликати поліцію. Як пізніше заявив Урбан, він ніколи не був в оперному театрі і не підозрював, що там не прийняті овації.

Це цікаво: Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі