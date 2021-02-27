Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося

  • 24
Ніколь Кідман - фото 1
Ніколь Кідман / gettyimages

На австралійську актрису Ніколь Кідман напали в Сіднейській опері. Зірку зухвало вдарили по обличчю.

Відвідування Сіднейської опери закінчилося для Ніколь Кідман неприємностями і втраченим часом. З голлівудською актрисою дуже некрасиво обійшлися, що та не захотіла залишати безкарним. Як розповів чоловік актриси Кіт Урбан, після вистави чоловік, що сидів за парою, вдарив Ніколь програмою по обличчю. За його словами, зробив він це через оплески, які не прийняті в австралійській опері.

І ще: Ніколь Кідман розповіла, чому заборонила дітям реєструватися в інстаграмі

"Я озирнувся і побачив, що кілька людей встали, і подумав: О, я теж встаю. А потім чоловік позаду мене просто вдарив Нік програмою спектаклю", – зазначив чоловік артистки.

В результаті між двома чоловіками виник конфлікт і довелося навіть викликати поліцію. Як пізніше заявив Урбан, він ніколи не був в оперному театрі і не підозрював, що там не прийняті овації.

Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося - фото 449486

Це цікаво: Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі

Джерело: independent
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 437
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 лютого, 11:50
  • 641
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4752
Загрузка...
Новини