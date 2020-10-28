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Ніколь Кідман розповіла, чому заборонила дітям реєструватися в інстаграмі

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Ніколь Кідман не хоче, щоб діти користувалися інстаграмом - фото 1
Ніколь Кідман не хоче, щоб діти користувалися інстаграмом / gettyimages

Актриса Ніколь Кідман не дозволить своїм дітям – 12-річній Сандей і 9-річній Маргарет – реєструватися в інстаграмі. Про це голлівудська зірка заявила в британському ток-шоу Loose Women.

Ведучі розпитали Кідман про те, що для неї материнство, які шокуючі речі вона читала про себе, і як їй було грати з Х'ю Грантом у майбутньому серіалі "Скасування" (The Undoing).

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Але найбільше резонансу глядачів отримало обговорення з актрисою теми соцмереж. Кінозірка зізналася, що їх з Кітом Урбаном старша донька активно цікавиться інстаграмом, і її доводиться сильно у цьому обмежувати.

"Сама я не сильно розбираюся у техніці. Мені складно стежити за всім, що відбувається і бути у курсі всього нового. Я не дозволю дітям сидіти в інстаграмі. У мене є 12-річна дитина, яка з розуму сходить, як сильно хоче стати частиною цього світу. Це просто якась непереборна тяга. Я думаю, що багато батьків сказали б те ж саме", – поділилася вона.

Кідман у цілому зазначила, що отримує задоволення від материнства, намагається виховувати у доньках упевненість в собі, направляти їх по життю, але не опікати надмірно.

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Джерело: The Daily Mail
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