Glovo звинуватили у несплаті боргів: затримують і зарплати кур'єрам

Гендиректор мережі ресторанів Mario's Поліна Левицька звинуватила сервіс доставки Glovo в несплаті заборгованості. Також повідомляється і про затримки оплати для кур'єрів.

Відповідний пост з'явився на сторінці в Facebook керівниці ресторанами. Вона також припустила, що інші ресторани мовчки намагаються повернути свої кошти, не афішуючи проблеми. Після публікації посту Поліни Левицької у facebook Glovo все ж погасила борги перед мережею, однак не всю суму і не у всіх містах.

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Во вторник вечером Glovo перечислил нам долг по киевским ресторанам. Это вся сумма по Киеву, но ещё есть меньший ... Опубликовано Poli Levi Четверг, 27 августа 2020 г.

Така ж проблема виникла і в іншої популярної мережі ресторанів !FEST. Представник компанії Андрій Худо заявив, що з Glovo раніше виникали проблеми. У компанії був борг перед їх мережею ресторанів. Більш того, Glovo в односторонньому порядку припинив співпрацю з !FEST, однак після цього компанія відновила роботу і погасила заборгованість.

Труднощі з розрахунками Glovo пояснює тим, що іноді партнери не повідомляють вчасно оновлені фінансові дані (зокрема, рахунок за стандартом IBAN), змінюють юрособи, мають погано налагоджений документообіг, не звертаються в службу підтримки з інформацією про оновлення даних або проблеми тощо.

Однак останнім часом трапляються і затримки оплати для кур'єрів. Один з користувачів мережі представився кур'єром Glovo з Харкова, і розповів, з чим пов'язані затримки. Як виявилося, причини затримок пов'язані саме з оплатою. За його словами, кур'єри отримують гроші тільки через готівковий розрахунок, а сам сервіс доставки Glovo просить від ресторанів передоплату.

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