Глобальна презентація Redmi Note 11: технічні характеристики та ціни новинок

Відбувся запуск серії Redmi Note 11 на міжнародному ринку. Усього буде доступно відразу чотири різні моделі: Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro та Redmi Note 11 Pro 5G. Кожен з апаратів має свої особливості.

Про технічні характеристики та ціни новинок розповідає видання GSM Arena. Дізнайтеся, якими будуть Redmi Note 11, представлені для ринку Європи.

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Redmi Note 11 Pro 5G – найпросунутіша модель у серії. Смартфон оснащується 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1200 ніт. У ньому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 695, який підтримує роботу в мережах п'ятого покоління. Є підтримка карток microSD об'ємом до 1 ТБ. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг, який можна зарядити за допомогою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

До складу основної камери входять головний модуль на 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2), ультраширококутник на 8 Мп та двомегапіксельна макрокамера. Роздільна здатність вбудованої в екран фронтальної камери становить 16 Мп. Також у смартфоні є стереодинаміки, 3,5-мм роз'єм для навушників, ІЧ-порт для керування побутовою технікою та підтримка безконтактної оплати за допомогою NFC.

Звичайний Redmi Note 11 Pro відрізняється від 5G-версії процесором MediaTek Helio G96 без підтримки 5G та наявністю ще однієї двомегапіксельної камери, призначеної для зйомки портретних фотографій. В усьому іншому моделі повністю ідентичні.

Redmi Note 11S отримав 6,43-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц, процесор MediaTek Helio G96, підтримку карт microSD до 1 ТБ, акумулятор на 5000 мАг з можливістю заряджання потужністю 33 Вт, включаючи фронтальну, як у Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11 – найдоступніша модель серії. Від S-версії цей смартфон відрізняється процесором Snapdragon 680, основною камерою на 50 Мп та фронтальною на 13 Мп. Інші характеристики у них однакові.

Усі чотири гаджети працюють під управлінням MIUI 13 на базі Android 11. Про оновлення до Android 12 виробник під час презентації нічого не сказав.

Ціни на всі моделі:

Redmi Note 11 Pro 5G: 6 + 64 ГБ – $329, 6 + 128 ГБ – $349, 8 + 128 ГБ – $379

6 + 64 ГБ – $329, 6 + 128 ГБ – $349, 8 + 128 ГБ – $379 Redmi Note 11 Pro: 6 + 64 ГБ – $299, 6 + 128 ГБ – $329, 8 + 128 ГБ – $349

6 + 64 ГБ – $299, 6 + 128 ГБ – $329, 8 + 128 ГБ – $349 Redmi Note 11S: 6 + 64 ГБ – $249, 6 + 128 ГБ – $279, 8 + 128 ГБ – $299

6 + 64 ГБ – $249, 6 + 128 ГБ – $279, 8 + 128 ГБ – $299 Redmi Note 11: $179 за версію 6 + 64 ГБ.

Redmi Note 11 та 11S надійдуть у продаж 28 січня, а Pro-версії стануть доступними у лютому.

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