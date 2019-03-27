На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глибоке декольте: відома модель захопила новим фото
-
- 29
Супермодель Кайлі Дженнер підкорила мережу фото, на якому позує без косметики. Знімок вийшов доволі пікантним!
21-річну супермодель і сестру Кім Кардашян, яка стала наймолодшою мільярдеркою, Кайлі Дженнер всі звикли бачити з яскравим макіяжем і у ефектних нарядах.
І ще: Відома модель зваблює мережу гарячими фото (18+)
Матові бежева і червона помади встигли стати візитівкою Кайлі Дженнер, яка до того ж випускає власну лінійку косметики.
А нещодавно Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram опублікувала ранкове фото, на якому позує без макіяжу. Говорити про натуральну красу, зрозуміло, не можна, бо дівчина неодноразово змінювала свою зовнішність, наприклад, Кайлі Дженнер збільшила губи. Однак побачити модель без косметики можна нечасто.
Читайте також: Гола сестра Кім Кардашян показала пінне фото у ванній (18+)
-
21:21За потужністю Redmi Note 7 Pro порівнюється з флагманами минулих років
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
20:51У США дадуть тисячу доларів тому, хто перегляне усі фільми Marvel за раз
-
20:30Слуга народу 3 сезон 1, 2 серія – дивитись онлайн серіал 2019
-
20:23Ми не здивовані: кожен четвертий француз пиячить
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:52Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку
-
19:44Пролежати в ліжку 60 днів: NASA шукає тих, кому це вдасться
-
19:25Функції, які пожирають заряд вашого iPhone
-
19:13Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку
-
18:55Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після
-
18:43Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео
-
18:3028 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Ось чому не варто пити чай у пакетиках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:13Науковці назвали умову, яка суттєво скорочує кількість ДТП
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
17:53Глибоке декольте: відома модель захопила новим фото
-
17:41В Іраку знайшли руїни загубленого міста стародавньої Месопотамії
-
17:20Чому "I'm sorry" не означає "Вибачте"
-
17:13Названо українське місто, де Instagram – найпопулярніший, і це не Київ
-
16:59Зірка Гри престолів розповіла про свої сексуальні експерименти
-
16:50Вибори 2019: Зеленський відповів Вакарчуку, потроливши Тимошенко
-
16:43Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45
-
16:21Як уникнути головних болів під час магнітних бур
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу