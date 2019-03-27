Глибоке декольте: відома модель захопила новим фото

Супермодель Кайлі Дженнер підкорила мережу фото, на якому позує без косметики. Знімок вийшов доволі пікантним!

21-річну супермодель і сестру Кім Кардашян, яка стала наймолодшою ​​мільярдеркою, Кайлі Дженнер всі звикли бачити з яскравим макіяжем і у ефектних нарядах.

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Матові бежева і червона помади встигли стати візитівкою Кайлі Дженнер, яка до того ж випускає власну лінійку косметики.

А нещодавно Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram опублікувала ранкове фото, на якому позує без макіяжу. Говорити про натуральну красу, зрозуміло, не можна, бо дівчина неодноразово змінювала свою зовнішність, наприклад, Кайлі Дженнер збільшила губи. Однак побачити модель без косметики можна нечасто.

Кайлі Дженнер підкорила мережу новим фото

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