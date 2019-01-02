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Глава Xiaomi розповів про свій смартфон

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Лей Цзюнь пояснив, чому він оновив свій Xiaomi Mi Mix 2S - фото 1
Лей Цзюнь пояснив, чому він оновив свій Xiaomi Mi Mix 2S / Quartz

Лей Цзюнь, глава Xiaomi, розповів, яким смартфоном користується і пояснив чому.

Виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь розмістив повідомлення в китайській соцмережі Weibo, яке було відправлене зі смартфона Xiaomi Mi Mix 2S.

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"Ми всі чудово попрацювали, всім спасибі і щасливого Нового року", – написав Лей Цзюнь. У користувачів це викликало логічне запитання – чому глава Xiaomi досі користується Mix 2S. Адже ще восени компанія випустила вдосконалену версію – Xiaomi Mi Mix 3.

Лей Цзюнь пояснив, що він оновив свій Xiaomi Mi Mix 2S, особисто вирішивши протестувати стабільність поновлення і в разі чого повідомити своїм розробникам про знайдені баги. Як відомо, Xiaomi Mi Mix 2S отримав оновлення, яке додає до камери нічний режим і можливість запису відеороликів з частотою 960 к/с.

Глава Xiaomi розповів про свій смартфон - фото 298877
Глава Xiaomi розповів про свій смартфон

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Джерело: gizchina
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