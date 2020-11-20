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Глава Redmi розповів, чому смартфони серії Note такі популярні
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Наступного тижня відбудеться презентація нових смартфонів Redmi Note. Апарати серії шалено популярні. А причини такого успіху вирішив розповісти глава бренду Redmi та президент Xiaomi Лу Вейбінг. Пояснення виявилося на рідкість простим.
За словами глави Redmi, смартфони серії Redmi Note пропонують флагманський досвід за доступною ціною.
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Крім того, вони ідеально підходять для популяризації передових високотехнологічних технологій. Він додав, що мета команди – запропонувати користувачам 80% від можливостей флагманів за усього 20% вартості.
Redmi пропонує флагманські можливості за доступною ціною
Очікується, що 26 листопада буде представлено Redmi Note 9 5G і Redmi Note 9 Pro 5G. Першому приписують 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, процесор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапіксельну камеру й акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.
Pro-версія, як повідомляється, отримає 6,67-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 120 Гц, камеру на 108 Мп і акумулятор на 4820 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки.
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