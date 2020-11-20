Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Глава Redmi розповів, чому смартфони серії Note такі популярні

  • 28
Чому смартфони Redmi настільки популярні - фото 1
Чому смартфони Redmi настільки популярні

Наступного тижня відбудеться презентація нових смартфонів Redmi Note. Апарати серії шалено популярні. А причини такого успіху вирішив розповісти глава бренду Redmi та президент Xiaomi Лу Вейбінг. Пояснення виявилося на рідкість простим.

За словами глави Redmi, смартфони серії Redmi Note пропонують флагманський досвід за доступною ціною.

Це цікаво: Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей

Крім того, вони ідеально підходять для популяризації передових високотехнологічних технологій. Він додав, що мета команди – запропонувати користувачам 80% від можливостей флагманів за усього 20% вартості.

Глава Redmi розповів, чому смартфони серії Note такі популярні - фото 435817
Redmi пропонує флагманські можливості за доступною ціною

Очікується, що 26 листопада буде представлено Redmi Note 9 5G і Redmi Note 9 Pro 5G. Першому приписують 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, процесор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапіксельну камеру й акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.

Pro-версія, як повідомляється, отримає 6,67-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 120 Гц, камеру на 108 Мп і акумулятор на 4820 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки.

Читайте також: Блогер показав, чому потрібно фотографувати у ProRAW-режимі на iPhone 12 Pro

Джерело: Gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 152
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 708
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2328
Загрузка...
Новини