Блогер показав, чому потрібно фотографувати у ProRAW-режимі на iPhone 12 Pro

Однією з особливостей Pro-версії iPhone 12 серії стала можливість зйомки у новому форматі ProRAW, розробленому Apple. У порівнянні зі звичайним RAW такі фото містять більше даних, що дає користувачеві більше можливостей з редагування знімків.

Автори YouTube-каналу A Better Computer вирішили перевірити роботу нової функції ProRAW в iPhone 12 Pro на практиці. Дивіться, що з того вийшло!

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Підтримка ProRAW з'явилася у прошивці iOS 14.3, яка зараз перебуває на стадії бета-тестування. Перевірити ефективність цього формату блогери вирішили в максимально складних для смартфона умовах – вночі. Разом з тим його порівняли зі стандартним нічним режимом, доступним і на звичайному iPhone 12.

Автор ролика наочно показав, що знімок, зроблений у ProRAW-форматі, дійсно містить більше інформації та дає ширші можливості обробки, дозволяючи "витягнути" більше деталей у темних і яскравих областях. Утім, різниця з автоматичним режимом не настільки очевидна.

Додатково зазначається, що працювати з ProRAW-файлами значно комфортніше, ніж з RAW-знімками, отриманими за допомогою сторонніх програм на зразок додатка Halide. Останні виходять дуже насиченими шумами та менш деталізованими.

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