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Глава Qualcomm заявив про швидке примирення з Apple

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Компанії можуть поновити співпрацю - фото 1
Компанії можуть поновити співпрацю / vladtime

Компанії Apple та Qualcomm неодноразово подавали до суду одна на одну. При цьому Qualcomm запевняє, що Apple заборгувала їй кілька мільярдів доларів, а Apple, навпаки, стверджує, що переплатила за чипи модемів.

Станом на літо цього року ці компанії фігурували у понад 50 судових позовах (пов'язаних з порушеннями інтелектуальної власності й антимонопольних норм) у 16 юрисдикціях у 6 країнах світу.

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Але незабаром ситуація може змінитися. Під час інтерв'ю ресурсу CNBC головний виконавчий директор Qualcomm Стівен Молленкопф заявив, що його компанія "перебуває на порозі" вирішення розбіжностей з Apple. Він додав, що обидві компанії ведуть переговори. Використовуючи спортивну аналогію, Стівен Молленкопф заявив, що протистояння з Apple "знаходиться в останньому періоді гри, а не в першому". Він вважає, що рішення може бути знайдено в кінці цього року або вже у наступному році.

В нових смартфонах Apple модуть з'явитися 5G-модеми - фото 292098
В нових смартфонах Apple модуть з'явитися 5G-модеми / Ars Technica

Якщо компанії зможуть вирішити всі свої розбіжності до кінця поточного року, навряд чи в iPhone наступного року будуть використовуватися модеми Qualcomm. Однак це відкриває дорогу для впровадження 5G модемів у пристрої модельного ряду 2020 року.

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Джерело: Phonearena
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