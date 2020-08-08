Глава OnePlus власноруч зібрав новий бюджетник компанії: відео

Співзасновник і голова OnePlus Карл Пій власноруч зібрав смартфон OnePlus Nord. Ясна річ, що процес автоматизований і ніхто з покупців не отримає гаджет, зібраний вручну. А Карл Пій просто хотів показати, наскільки добре зібраний їхній новий гаджет.

Рішення зібрати смартфон власними руками було стратегічно правильним. Адже так Карл Пій показав, що дуже добре знайомий з продуктом своєї компанії.

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Як він це робить, можна подивитися на цьому відео:

Карл Пій почав складання з системи камер. Потім він встановив головну плату, закріпивши її за допомогою двох гвинтів. Пояснюючи все на ходу, глава OnePlus помістив в корпус всі потрібні компоненти.

Нагадаємо, OnePlus Nord є представником смартфонів середнього рівня. За вартістю він розташувався в одному сегменті з iPhone SE (2020). Пристрій працює на процесорі Snapdragon 765G, оснащений 6,44-дюймовим екраном з частотою оновлення 90 Гц, акумулятором на 4115 мАг, а також чотирма модулями камери ззаду та двома – спереду.

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