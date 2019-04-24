Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Глава OnePlus натякнув на ціну нового "убивці флагманів"

  • 31
Глава OnePlus назвав приблизну ціну нового смартфона - фото 1
Глава OnePlus назвав приблизну ціну нового смартфона

OnePlus офіційно оголосила дату презентації нових смартфонів, після чого фанати бренду почали засипати виробника питаннями про прийдешні апарати. Один з користувачів запитав главу OnePlus Піта Лау про ціну майбутнього 7 Pro, на що несподівано отримав відповідь.

Користувач запитав у глави OnePlus, чи вистачить йому 5000 юанів (близько $ 745), щоб купити OnePlus 7 Pro.

І ще: Аналітик розповів про камери в нових iPhone 2019

Піт Лау відповів, що цього якраз повинно бути достатньо. Точної ціни він не назвав, але виходячи з попередніх чуток, смартфон буде коштувати у межах від $ 700 до $ 750. Це помітно дорожче минулих апаратів компанії. Для порівняння, торішній 6T коштує від $ 579.

Глава OnePlus натякнув на ціну нового 'убивці флагманів' - фото 323611

Однією з причин високої ціни OnePlus 7 Pro може стати практично безрамковий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD+ і частотою оновлення 90 Гц від Samsung. Крім того, у смартфоні очікуються висувна фронтальна камера, потрійна основна камера з триразовим оптичним зумом і надширококутним об'єктивом, стереодинаміки, акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт і роз'єм USB 3.1 (Type-C).

OnePlus 7 покажуть 14 травня - фото 323612
OnePlus 7 покажуть 14 травня

Звичайний OnePlus 7, за чутками, буде схожий на 6T і відрізнятиметься від попередника новим процесором і поліпшеною подвійною камерою.

Презентація OnePlus 7 і 7 Pro відбудеться 14 травня.

Читайте також: Дізнайтесь, які пристрої Huawei оновить до EMUI 9.1

Джерело: Gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
  • 22 квітня, 08:25
  • 17033
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • 22 квітня, 11:05
  • 229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1416683
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології