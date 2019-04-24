Глава OnePlus натякнув на ціну нового "убивці флагманів"

OnePlus офіційно оголосила дату презентації нових смартфонів, після чого фанати бренду почали засипати виробника питаннями про прийдешні апарати. Один з користувачів запитав главу OnePlus Піта Лау про ціну майбутнього 7 Pro, на що несподівано отримав відповідь.

Користувач запитав у глави OnePlus, чи вистачить йому 5000 юанів (близько $ 745), щоб купити OnePlus 7 Pro.

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Піт Лау відповів, що цього якраз повинно бути достатньо. Точної ціни він не назвав, але виходячи з попередніх чуток, смартфон буде коштувати у межах від $ 700 до $ 750. Це помітно дорожче минулих апаратів компанії. Для порівняння, торішній 6T коштує від $ 579.

Однією з причин високої ціни OnePlus 7 Pro може стати практично безрамковий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD+ і частотою оновлення 90 Гц від Samsung. Крім того, у смартфоні очікуються висувна фронтальна камера, потрійна основна камера з триразовим оптичним зумом і надширококутним об'єктивом, стереодинаміки, акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт і роз'єм USB 3.1 (Type-C).

OnePlus 7 покажуть 14 травня

Звичайний OnePlus 7, за чутками, буде схожий на 6T і відрізнятиметься від попередника новим процесором і поліпшеною подвійною камерою.

Презентація OnePlus 7 і 7 Pro відбудеться 14 травня.

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