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Глава модного департаменту Instagram позувала у кашкеті українського дизайнера

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Єва Чен - фото 1
Єва Чен / Instagram

Єва Чен, яка є главою модного департаменту мережі Instagram, опублікувала на своїй сторінці знімки, на яких вона позує у кепці українського дизайнером Руслана Багінського.

Ікона стилю зараз якраз проводить зимові канікули разом зі своєю маленькою дочкою у Нью-Йорку. Вони гуляють по Центральному парку, де годують качок і всіляко розважаються. При цьому на Єві одягнута коричневий шкіряний кашкет від Руслана Багінського. На останніх знімках модний образ доповнюють бежева шуба, сині джинси і масивні білі кросівки.

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Хоча, якщо перегорнути стрічку Чен трохи назад, то цей же головний убір можна побачити на ній ще в листопаді. Тоді вона поєднувала його з високими ботфортами у тон і синьою легкою сукнею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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