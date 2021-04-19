Глава Мін'юсту Денис Малюська продає NFT і обіцяє передати гроші на ремонт СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що продає цифрові права на свою фотографію (NFT). Виручені кошти чиновник планує направити на благодійні цілі.

Міністр юстиції України Денис Малюська має намір продати колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж, який він опублікував у Facebook, має назву "море тимчасово недоступне". Чоловік назвав це "крипто-шедевром".

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Чиновник також додав, що всі гроші планує перевести у спеціальний фонд Лук'янівського слідчого ізолятора на ремонт безкоштовних камер. Стартова ціна лота становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.

Чорт його знає, чи буде це просто хвиля хайпу, що швидко спаде, або довгостроковий тренд в мистецтві, але обійти можливість створити і продати свій NFT я не можу, – додав Малюська.

NFT – non-fungible token (невзаємозамінний токен) – щось на зразок нового виду криптовалюти. Фактично це особлива форма володіння цифровим мистецтвом, закріплена унікальним токеном. Власник токена стає одноосібним володарем певного цифрового об'єкта (картинка, гіфка, відео, твіт або пісня).

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