Глава Microsoft став людиною року за версією Financial Times

Нинішній генеральний директор Microsoft Сатья Наделла був названий людиною року за версією авторитетного видання Financial Times. На думку журналістів, він заслужено отримав це звання за свій внесок не тільки у фінансові успіхи Microsoft, але і у культурний стрибок всередині редмондської корпорації.

За даними видання, за шість років, які Сатья Наделла пробув біля керма компанії, загальний прибуток, що генерується всіма підрозділами Microsoft для акціонерів, склав понад один трильйон доларів.

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Financial Times зазначає, що шість років тому компанія перебувала на роздоріжжі і могла піти хибним шляхом. Сатья Наделла не тільки поставив перед Microsoft нову мету, а й приніс з собою зовсім інший рівень корпоративної культури, заснований на скромності та смиренності. Від колишньої інтелектуальної зарозумілості не залишилося і сліду.

Сатья Наделла позитивно впливає на Microsoft / gettyimages

Поступово відходячи від іміджу компанії одного продукту, Сатья Наделла зорієнтував Microsoft на хмарні технології. На думку самого генерального директора, завданням компанії стало створення інструментів і побудова платформ, на основі яких інші будуть здатні реалізувати нові технологічні прориви. Він упевнений, що зараз це є найголовнішим для корпорації.

Нагадаємо, що на пост глави Microsoft було безліч кандидатів, і Сатья Наделла навіть не був фаворитом у цій гонці. Однак саме він посів крісло генерального директора після Стіва Балмера.

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