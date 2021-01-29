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Глава HONOR розповів про повернення сервісів Google на пристрої бренду
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Нещодавно HONOR представила свій перший після відділення від HUAWEI смартфон V40. Головне питання, яке хвилює багатьох, – чи будуть на ньому доступні сервіси Google. Відповідь на нього дав безпосередньо глава китайського бренду.
Під час інтерв'ю китайському виданню South China Morning Post генеральний директор HONOR Чжао Мін відповів на питання, чи будуть нові смартфони компанії підтримувати мобільні сервіси Google.
Це цікаво: Представлено HONOR V40: смартфон, який уже майже немає нічого спільного з HUAWEI
Однозначної відповіді він не дав. Але заявив, що вони вже ведуть переговори з Google і розраховують незабаром відновити відносини з американською компанією.
Варто відзначити, що минулого тижня стало відомо про відновлення партнерства HONOR з деякими ключовими постачальниками мікросхем, серед яких AMD, Qualcomm, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Samsung, SK Hynix і Sony. Таким чином, ймовірність співпраці з пошуковим гігантом вельми висока.
Крім того, глава HONOR відповів на питання щодо можливих американських санкцій щодо HONOR.
Немає причин вводити обмеження щодо зовсім звичайної фірми, що займається виробництвом побутової електроніки. Ми дотримуємося глобальних бізнес-правил, включаючи платежі за інтелектуальну власність, податкові видатки й так далі. У нас є підрозділ, що відстежує дотримання всіх нормативних вимог, – заявив Чжао Мін.
Якщо усе дійсно буде так, то смартфони HONOR стануть ідеальною альтернативою пристроїв HUAWEI, але вже зі встановленими сервісами Google з коробки. А ми ж то прекрасно знаємо, що HONOR все ж має багато спільного з HUAWEI.
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