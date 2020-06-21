Гітару Курта Кобейна пустили з молотка за рекордну суму

На Julien's Auctions в США продали гітару зірки 80-х Курта Кобейна. До інструменту додавався також і оригінальний кейс від гітари, яким користувався співак.

Акустична гітара покійного фронтмена Nirvana Курта Кобейна з одного з найвідоміших концертів групи MTV Unplugged In New York (1993) пішла з молотка на аукціоні в США за рекордні шість мільйонів доларів.

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"Продано за 6 010 000 доларів! Новий світовий рекорд для гітари! Гітара Курта Кобейна з виступу Nirvana MTV Unplugged", – йдеться в повідомленні аукціонного будинку Julien's Auctions в Twitter.

Відомо, що Кобейн грав на цій електроакустичній гітарі Martin D-18E 18 листопада 1993 року, приблизно за п'ять місяців до смерті. У 1994 році 27-річний Кобейн наклав на себе руки.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!



Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 20, 2020

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