Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото

Якщо вам бракує поїздок на природу та в гори, то ці фото дозволять хоча б трішки відпочити очима. Найкрасивіші гірські пейзажі у різних куточках світу нікого не залишають байдужими.

Знайомтесь, Люк Конаржевські (Luke Konarzewski) – американський фотограф з Аляски, який надихає своїми роботами на мандри. Увесь вільний час хлопець подорожує світом, шукаючи найефектніші види гір. Невдовзі це перетворилось із хобі у стиль життя. Зараз Люк у Перу, а за його пригодами стежать понад 46 тисяч користувачів Instagram,

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Джерело всіх фото: lukekonarzewski.com

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