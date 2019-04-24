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Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото

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Найкрасивіші пейзажі гір - фото 1
Найкрасивіші пейзажі гір / lukekonarzewski.com

Якщо вам бракує поїздок на природу та в гори, то ці фото дозволять хоча б трішки відпочити очима. Найкрасивіші гірські пейзажі у різних куточках світу нікого не залишають байдужими.

Знайомтесь, Люк Конаржевські (Luke Konarzewski) – американський фотограф з Аляски, який надихає своїми роботами на мандри. Увесь вільний час хлопець подорожує світом, шукаючи найефектніші види гір. Невдовзі це перетворилось із хобі у стиль життя. Зараз Люк у Перу, а за його пригодами стежать понад 46 тисяч користувачів Instagram,

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Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323587

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323588

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323589

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323590

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323591

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323592

Гірські пейзажі світу, від яких перехоплює дух: фото - фото 323593

Джерело всіх фото: lukekonarzewski.com

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Джерело: Радіо МАКСИММУ
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