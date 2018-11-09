Науковці назвали місто, яке ні в якому разі не варто відвідувати туристам

У Делі рівень забруднення повітря перевищений у 25 разів / Vox

В індійському Делі науковці виявили різкий стрибок забруднення повітря. Фахівці пов'язують стрибок забруднення з пожежами в сільській місцевості.

5 листопада рівень забруднення повітря в індійському Делі у 25 разів перевищив безпечну норму, встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Головний міністр столичного регіону Арвід Керджівал визнав, що влада досі не вжила заходів, спрямованих на розв'язання проблеми.

На думку опозиції, жорсткі обмеження на сільськогосподарські багаття не будуть впроваджені до виборів, запланованих на 2019 рік, щоб не викликати хвилювання в середовищі селян.

Повітря забруднене не через заводи / Comark

Нагадаємо, що раніше експерти склали рейтинг найнебезпечніших для екології міст. Норвезькі, шведські, американські та японські вчені склали список найнебезпечніших для екології міст світу.​ Містом, яке найбільше забруднює навколишнє середовище, визнали Сеул. Південнокорейська столиця виробляє до 267,1 мегатонни вуглекислого газу в рік.

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