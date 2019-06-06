Гірше, ніж його відсутність: науковці вразили заявою про секс

Учені регулярно вивчають питання сексу, адже це приємне заняття турбує багатьох. Нещодавнє дослідження вразило всіх, адже на думку науковців, сексуальний дисбаланс може вкрай негативно вплинути на стосунки.

Як показує практика, з часом у стосунках стає все менше сексу. А що ж робити, якщо одному з партнерів надзвичайно важливо, аби інтимна близькість залишалась на тому ж рівні, що й раніше. Ба більше, а що буде, якщо секс стане відверто кепським? Це, власне, й вирішили вивчити науковці.

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Стрибок у гречку. Якщо секс відверто нікудишній, люди починають замислюватися над пошуком задоволення на стороні. Добре, коли все обмежується лише думками. Втім, є ситуації, коли від ідеї до втілення залишається один лиш крок, який дуже легко зробити.

Відсутність симпатії. Якщо інтимні стосунки починають переживати занепад, то це відбувається й з іншими сферами вашого спільного життя. Ви починаєте рідше цілуватися й обійматися. Зникає бажання проявляти почуття. Також виникає постійне роздратування, причиною якого можуть бути банальні дурниці.

Ви віддаляєтесь. Іноді єдиний варіант уникнути інтимної близькості – бути на відстані. Можливо, саме тому люди починають їздити у відпустки окремо, затримуватися на роботі або з друзями. Натомість перебування партнера поруч із вами може негативно впливати на настрій.

Фінал стосунків. Як би ви не хотіли уникати цієї думки, але міцні та здорові стосунки тримаються не лише на взаєморозумінні, довірі та підтримці, а й регулярні інтимній близькості. Якщо ж про секс забути, то й вашій спільній історії незабаром може прийти кінець.

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