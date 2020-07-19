Гіперкар Rimac C_Two навчатиме водіїв їздити краще: як це працюватиме?

Хорватський виробник гіперкарів Rimac оснастить нове купе C_Two системою штучного інтелекту, яка допомагатиме водієві постійно вдосконалювати свої навички. Розповідаємо, як це буде реалізовано.

Розроблена підрозділом Rimac система під назвою Driver Coach – штучний інтелект, який здатний аналізувати величезні масиви даних з бортового комп'ютера автомобіля.

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По суті, гіперкар Rimac C_Two вчитиме водія їздити краще. Як розповів в інтерв'ю виданню Top Gear глава підрозділу автономного водіння Саша Вразіч, штучний інтелект відіграє ключову роль у тому, щоб навчити водія домагатися від свого гіперкара максимальної продуктивності на гоночних трасах.

Не всі наші клієнти є професійними водіями, але ми хочемо, щоб вони дійсно отримували задоволення від водіння, – зазначив він.

Штучний інтелект в Rimac C_Two навчатиме водія

Система Driver Coach використовує спеціальний комп'ютер для обробки шести терабайтів даних на годину, зібраних з дев'яти бортових камер, лідара, радара і 12 ультразвукових датчиків. Алгоритми здатні аналізувати дані, щоб вказувати водієві на конкретні помилки, допомогти виправити їх і навчити його проходити гоночну трасу ще швидше.

Крім того, система здатна реагувати на інші транспортні засоби і об'єкти в режимі реального часу. За словами Вразіча, штучний інтелект під час проведених на C_Two випробувань допоміг навіть професійним гонщикам вдосконалити свої навички.

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