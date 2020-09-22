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Гінекологи назвали шкоду протизаплідних таблеток

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Контрацептиви - фото 1
Контрацептиви / yahoo

Оральні контрацептиви – найбільш надійний спосіб запобігти вагітності, але гінекологи нагадують, що у будь-якого медикаменту є зворотна сторона.

Оральні контрацептиви є одним з найпопулярніших і найбільш затребуваних засобів щодо запобігання вагітності, який також здатний позитивно позначатися на жіночому здоров'я і регулювати менструальні цикли.

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Однак гінекологи попереджають, що навіть 99% захисту можуть дати 1% побічного ефекту, адже в кожній таблетці міститься серйозна доза гормону. Серед небажаних ефектів, які можуть помічати жінки на різному етапі прийому оральних контрацептивів:

  • головний біль
  • стомлюваність
  • хворобливість молочних залоз
  • зниження лібідо
  • збільшення маси тіла

Варто відзначити, що перераховані симптоми – це скоріше побічні ефекти протизаплідних таблеток, які зникають або відразу після скасування препарату, або протягом двох-трьох місяців. Лікарі настійно закликають радитися зі своїм гінекологом про прийом тих чи інших препаратів, не експериментувати, виконувати розпорядження фахівців і у випадку неприємних відчуттів, не чекати, що "саме розсмокчеться", негайно записатися на прийом в жіночу консультацію.

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Препарат

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Джерело: yahoo
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