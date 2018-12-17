Гімн збірної Білорусі переплутали з піснею із мультфільму: курйозне відео

На товариському хокейному турнірі Mega Hockey Games, який проходив у Норвегії, трапився цікавий епізод перед матчем господарів проти збірної Білорусі.

Організатори замість гімну Республіки Білорусь включили пісню групи "Пісняри" "Касіў Ясь канюшину".

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Норвезькі уболівальники прослухали композицію стоячи, вирішивши, що це справжній гімн Білорусі. Сама ж гра завершилася перемогою Норвегії з рахунком 6:1.

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