Американець помстився тим, хто крав його посилки: епічне відео

Каліфорнійцю набридло ставати жертвою злодіїв, які постійно крадуть його посилки, тому він вирішив їх провчити. Зловмисники довго цього не забудуть!

Мешканець міста Фресно у Каліфорнії Алек Армбрустер (Alec Armbruster) частенько ставав жертвою злодіїв, які викрадали посилки з-під його дому. Одного разу йому це дуже набридло, тож він встановив камеру на своєму ганку та продумав ідеальний план помсти.

І ще: Креативний бородань випив пиво і розвеселив Reddit

Алек купив пакунок, зібрав використаний котячий наповнювач та запакував його у вигляді звичайнісінької посилки, після чого залишив під власними дверима. Довго чекати не довелось, як камери зафіксували підозрілого чоловіка, який трішки постояв під дверима, а тоді схопив коробку та побіг до машини. Зате відео з'явилось на Youtube, де зібрало чимало переглядів. Тепер зловмисників будуть знати всі.

Читайте також: Лисичка у снігу підкорює мережу: відеофакт