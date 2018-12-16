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Американець помстився тим, хто крав його посилки: епічне відео

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Чоловік покарав злодіїв - фото 1
Чоловік покарав злодіїв / YouTube

Каліфорнійцю набридло ставати жертвою злодіїв, які постійно крадуть його посилки, тому він вирішив їх провчити. Зловмисники довго цього не забудуть!

Мешканець міста Фресно у Каліфорнії Алек Армбрустер (Alec Armbruster) частенько ставав жертвою злодіїв, які викрадали посилки з-під його дому. Одного разу йому це дуже набридло, тож він встановив камеру на своєму ганку та продумав ідеальний план помсти.

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Алек купив пакунок, зібрав використаний котячий наповнювач та запакував його у вигляді звичайнісінької посилки, після чого залишив під власними дверима. Довго чекати не довелось, як камери зафіксували підозрілого чоловіка, який трішки постояв під дверима, а тоді схопив коробку та побіг до машини. Зате відео з'явилось на Youtube, де зібрало чимало переглядів. Тепер зловмисників будуть знати всі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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