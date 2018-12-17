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Британка стала багатою завдяки своєму незвичайному таланту

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Блогер Софі Мішель - фото 1
Блогер Софі Мішель / ladbible

У Великобританії студентка заробила 60 тисяч фунтів стерлінгів за рік за допомогою своїх відео, на яких вона пошепки спілкується з глядачами.

Мешканка Британії, 21-річна Софі Мішель вивчає виконавче мистецтво і записує ролики у форматі ASMR, які вважаються заспокійливими. У них дівчина пошепки спілкується з глядачами, довірливо дивлячись у камеру.

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Відзначається, що завдяки співпраці з рекламодавцями з середини 2017 року дівчина змогла заробити 60 тисяч фунтів стерлінгів. Отримані гроші Мішель планує витратити на навчання.

За словами самої британки, про такий формат блогу вона дізналася після того, як її братові Джеймсу діагностували пухлину головного мозку. У пошуках ліків від стресу вона натрапила на ASMR-записи. Пізніше вона вирішила допомогти іншим боротися з депресією.

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Джерело: mirror
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