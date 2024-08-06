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Американський ютубер IShowSpeed перестрибнув McLaren та Lamborghini на стрімі

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IShowSpeed - фото 1
IShowSpeed / instagram

Зірка YouTube вразив шанувальників, перестрибнувши через два розкішні автомобілі, які рухалися на швидкості під час прямого ефіру.

Нещодавно на трансляції ютуб-блогер IShowSpeed ​​здійснив епічний трюк, перестрибнувши два суперкара.

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"Це для всіх людей, які сказали, що це фейк", – сказав IShowSpeed, звертаючись до тих, хто сумнівався, що подібний стрибок, який він зробив минулого тижня, стане вірусним.

Я ненавидів це, я ненавидів той факт, що ризикував своїм життям лише заради того, щоб люди в коментарях сказали, що це фейк, – каже IShowSpeed.

Адін Росс, який був присутній під час стріму, висловив своє занепокоєння, сказавши:

Спід, я люблю тебе, брате, [але] я думаю, що тобі не слід цього робити. Ти вже зробив це.

Одягнувши футболку "Манчестер Юнайтед", IShowSpeed ​​стояв посеред порожньої дороги та успішно перестрибнув через McLaren 720s і Lamborghini Huracán під брендом Роналду, раз і назавжди довівши тим, хто сумнівався.

До слова: Пентагон заплатив 11 мільйонів Двейну "Скелі" Джонсону за рекламу, а тепер просить гроші

Джерело: IShowSpeed
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