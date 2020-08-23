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День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня
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У понеділок, 24 серпня, відзначатимемо День Незалежності України. У Львові з нагоди свята відбудеться чимало цікавих заходів. Розповідаємо про програму святкування, у якій кожен знайде собі розвагу до душі.
Цими вихідними Україна відзначає 29 річницю Незалежності. У великих містах, зокрема у Львові 24 серпня відбудеться низка заходів як традиційних, так і унікальних: концерти, вечірки, ярмарки, автопробіг і ще дуже багато чого цікаво.
І ще: Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами
Програма святкування Дня Незалежності у Львові
|Час
|Подія
|Місце проведення
|10:00-17:00
|Святковий автопробіг та виставка ретро-автомобілів
|
Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького – Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – Музей визвольної боротьби України — площа Ринок
|11:00
|Сніданок у Домі Франка
|
Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка — Дім Франка (вул. І. Франка, 150/152)
|12.00-22.00
|Art & Agro пікнік у Стрийському парку
|Стрийський парк (верхня алея)
|14:00
|Музика Баха. Органний концерт
|Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
|15:00
|Музично-театральне вітання до Дня Незалежності
|Львівський академічний театр Воскресіння (відкритий майданчик на площі Ген. Григоренка)
|16:00
|Захід з нагоди Дня Незалежності (майстер-класи, нагородження, караоке, танцювальний вечір)
|Народний дім (смт. Брюховичі, вул. Івасюка, 2)
|17:00
|Сильвестров. Тихі пісні
|Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
|19:00
|Романтична органна музика
|Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
|19:00
|Королівський Лев — міжнародний фестиваль духових оркестрів та мажореток
|Площа перед культурно-освітнім центром ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81)
|19:00
|Виступ Назара Савка та струнного тріо Progressive Time на плавучій сцені
|Цент творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29)
|20:00
|Два кольори. Літній концерт Оксани Мухи в Митрополичих садах
|Митрополичі сади (площа Святого Юра, 5)
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