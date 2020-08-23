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День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня

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День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня - фото 1

У понеділок, 24 серпня, відзначатимемо День Незалежності України. У Львові з нагоди свята відбудеться чимало цікавих заходів. Розповідаємо про програму святкування, у якій кожен знайде собі розвагу до душі.

Цими вихідними Україна відзначає 29 річницю Незалежності. У великих містах, зокрема у Львові 24 серпня відбудеться низка заходів як традиційних, так і унікальних: концерти, вечірки, ярмарки, автопробіг і ще дуже багато чого цікаво.

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День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня - фото 421633

Програма святкування Дня Незалежності у Львові

Час Подія Місце проведення
10:00-17:00 Святковий автопробіг та виставка ретро-автомобілів

Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького – Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – Музей визвольної боротьби України — площа Ринок
11:00 Сніданок у Домі Франка

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка — Дім Франка (вул. І. Франка, 150/152)
12.00-22.00 Art & Agro пікнік у Стрийському парку Стрийський парк (верхня алея)
14:00 Музика Баха. Органний концерт Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
15:00 Музично-театральне вітання до Дня Незалежності Львівський академічний театр Воскресіння (відкритий майданчик на площі Ген. Григоренка)
16:00 Захід з нагоди Дня Незалежності (майстер-класи, нагородження, караоке, танцювальний вечір) Народний дім (смт. Брюховичі, вул. Івасюка, 2)
17:00 Сильвестров. Тихі пісні Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
19:00 Романтична органна музика Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
19:00 Королівський Лев — міжнародний фестиваль духових оркестрів та мажореток Площа перед культурно-освітнім центром ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81)
19:00 Виступ Назара Савка та струнного тріо Progressive Time на плавучій сцені Цент творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29)
20:00 Два кольори. Літній концерт Оксани Мухи в Митрополичих садах Митрополичі сади (площа Святого Юра, 5)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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