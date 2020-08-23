День Незалежності 2020 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня

У понеділок, 24 серпня, відзначатимемо День Незалежності України. У Львові з нагоди свята відбудеться чимало цікавих заходів. Розповідаємо про програму святкування, у якій кожен знайде собі розвагу до душі.

Цими вихідними Україна відзначає 29 річницю Незалежності. У великих містах, зокрема у Львові 24 серпня відбудеться низка заходів як традиційних, так і унікальних: концерти, вечірки, ярмарки, автопробіг і ще дуже багато чого цікаво.

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Програма святкування Дня Незалежності у Львові

Час Подія Місце проведення 10:00-17:00 Святковий автопробіг та виставка ретро-автомобілів Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького – Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – Музей визвольної боротьби України — площа Ринок 11:00 Сніданок у Домі Франка Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка — Дім Франка (вул. І. Франка, 150/152) 12.00-22.00 Art & Agro пікнік у Стрийському парку Стрийський парк (верхня алея) 14:00 Музика Баха. Органний концерт Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8) 15:00 Музично-театральне вітання до Дня Незалежності Львівський академічний театр Воскресіння (відкритий майданчик на площі Ген. Григоренка) 16:00 Захід з нагоди Дня Незалежності (майстер-класи, нагородження, караоке, танцювальний вечір) Народний дім (смт. Брюховичі, вул. Івасюка, 2) 17:00 Сильвестров. Тихі пісні Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8) 19:00 Романтична органна музика Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8) 19:00 Королівський Лев — міжнародний фестиваль духових оркестрів та мажореток Площа перед культурно-освітнім центром ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81) 19:00 Виступ Назара Савка та струнного тріо Progressive Time на плавучій сцені Цент творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29) 20:00 Два кольори. Літній концерт Оксани Мухи в Митрополичих садах Митрополичі сади (площа Святого Юра, 5)

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