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Гігантський планшет: представлено новий Samsung Galaxy View 2

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Новинка отримала менший екран у порівнянні з першим поколінням - фото 1
Новинка отримала менший екран у порівнянні з першим поколінням

Американський оператор мобільного зв'язку AT&T і компанія Samsung представили величезний Android-"планшет" Samsung Galaxy View 2. Він прийшов на зміну оригінальній моделі Galaxy View з екраном діагоналлю 18,4 дюйма, яка була випущена у далекому 2015 році.

Нова модель дещо компактніша за попередника і оснащується екраном діагоналлю 17,3 дюйма, але цей дюйм особливої ​​ролі в цьому випадку не грає. Samsung Galaxy View 2 – це не планшет в класичному розумінні, а "планшетовізор", тобто гібрид планшета і телевізора. Роздільна здатність екрана – звичне Full HD.

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AT&T пропонує новинку своїм клієнтам за $ 37 на місяць у рамках 20-місячного розтермінування. Шляхом нескладних математичних обчислень можна підрахувати, що підсумкова вартість цієї досить незвичайної новинки – $ 740. Це відчутно дорожче за оригінальну модель, яку свого часу пропонували за $ 599.

Очевидно, що AT&T планшет Samsung Galaxy View 2 потрібен для просування майбутнього стрімінгового відеосервісу WarnerMedia, який має запрацювати вже цієї осені, і існуючого і все більш закритого DirecTV Now. Цілком ймовірно, що Samsung Galaxy View 2 залишиться ексклюзивом AT&T і більше ніде продаватися не буде. Але цінова політика все одно, м'яко кажучи, дивує.

Що стосується характеристик, пристрій працює на базі восьмиядерного SoC Exynos 7884 з тактовою частотою 1,6 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 3 ГБ, вбудованої флеш-пам'яті передбачено 64 ГБ. Камера тільки одна – 5-мегапіксельна на передній панелі. Також у конфігурації є чотири динаміки (підтримується технологія Dolby Atmos), слот для карт пам'яті об'ємом до 400 ГБ, модем LTE і порт USB-C.

За автономність відповідає акумулятор на 12 000 мАг, але після смартфона Energizer Power Max P18K Pop з батареєю на 18000 мАг він уже не здається великим.

На жаль, пристрій поки не з'явився на сайті виробника, тому дізнатися розміри неможливо.

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Джерело: The Verge
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