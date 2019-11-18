Гігантський град накрив Австралію: моторошні відео

В Австралії пройшли сильні грози з потужним градом, через яку тисячі будинків залишились без електрики і чимало автомобілів позбулись скла. Користувачі діляться відео наслідків та самого погіршення погоди в мережі.

В австралійському штаті Квінсленд мешканці стали свідками справді серйозного погіршення погоди, адже у них розбушувалась не лише гроза, а й пройшов град розмірами з куряче яйце.

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Через це постраждали чимало транспортних засобів, а також будівель. Відомо, що на сьогодні без світла залишилось майже 20 тисяч помешкань, оскільки чимало електричних дротів не витримали величезного граду. Хоч синоптики і попереджали про негоду, однак відчутних наслідків не вдалось уникнути. Та й виглядала потужна гроза з вітром доволі апокаліптично:

Large hail has fallen on parts on the Sunshine Coast as severe storms swept through. This was at #MooloolahValley this afternoon. pic.twitter.com/Wl6evCifX0 — 9 News Sunshine Coast (@9NewsSunCoast) November 17, 2019

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ — Laureen Maschek ‍ (@LaureenMaschek) November 17, 2019

The clean-up from yesterday's supercell storms has begun after giant hailstones pelted the South East, smashing homes, cars and bringing down power lines. https://t.co/Gcd1QypRTz #qldweather #7NEWS pic.twitter.com/kVbO8xpfsg — 7NEWS Central Queensland (@7NewsCQ) November 18, 2019

Just landed in Brisbane for the first time in years...and it is hailing. What happened to Queensland as the sunshine state? Can’t deplane until the thunderstorm passes through Brisbane Airport pic.twitter.com/IXKH2ZWl23 — Andrew Hawkins (@AndrewNJHawkins) November 17, 2019

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