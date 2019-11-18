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Гігантський град накрив Австралію: моторошні відео

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Моторошний град в Австралії - фото 1
Моторошний град в Австралії

В Австралії пройшли сильні грози з потужним градом, через яку тисячі будинків залишились без електрики і чимало автомобілів позбулись скла. Користувачі діляться відео наслідків та самого погіршення погоди в мережі.

В австралійському штаті Квінсленд мешканці стали свідками справді серйозного погіршення погоди, адже у них розбушувалась не лише гроза, а й пройшов град розмірами з куряче яйце.

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Через це постраждали чимало транспортних засобів, а також будівель. Відомо, що на сьогодні без світла залишилось майже 20 тисяч помешкань, оскільки чимало електричних дротів не витримали величезного граду. Хоч синоптики і попереджали про негоду, однак відчутних наслідків не вдалось уникнути. Та й виглядала потужна гроза з вітром доволі апокаліптично:

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Джерело: korrespondent.net
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