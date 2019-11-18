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Погода в Україні 18 листопада: у яких областях буде найтепліше

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

18 листопада антициклон визначатиме погоду в країні, тому варто очікувати багато сонця та мало дощів. Детальний прогноз погоди по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 листопада, у понеділок, по всій Україні очікується сонячна та суха погода без відчутних дощів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +8+11. Найтепліше буде на заході – до +11+16, а найсвіжіше у центрі та на сході – до +7+9.

У Києві 18 листопада прогнозується малохмарна погода, +7+9, без опадів.

Прогноз погоди на 18 листопада у містах України:

Погода в Україні 18 листопада: у яких областях буде найтепліше - фото 368811
  • Ужгород +14+17
  • Львів +12+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +10+12
  • Херсон +8+10
  • Полтава +7+9
  • Суми +7+9
  • Харків +7+9
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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