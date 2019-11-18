Погода в Україні 18 листопада: у яких областях буде найтепліше

18 листопада антициклон визначатиме погоду в країні, тому варто очікувати багато сонця та мало дощів. Детальний прогноз погоди по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 листопада, у понеділок, по всій Україні очікується сонячна та суха погода без відчутних дощів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +8+11. Найтепліше буде на заході – до +11+16, а найсвіжіше у центрі та на сході – до +7+9.

У Києві 18 листопада прогнозується малохмарна погода, +7+9, без опадів.

Прогноз погоди на 18 листопада у містах України:

Ужгород +14+17

Львів +12+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +10+12

Вінниця +8+10

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +8+10

Одеса +10+12

Херсон +8+10

Полтава +7+9

Суми +7+9

Харків +7+9

Дніпро +7+9

Запоріжжя +8+10

Донецьк +7+9

Луганськ +7+9

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