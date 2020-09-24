Гігантські ніздрі та механіка: BMW представила нові M3 та M4

Компанія BMW представила седан M3 і купе М4 шостого покоління, яким дісталися гігантські "ніздрі" решітки радіатора, механічна трансмісія і 510-сильний двигун у версії Competition. Чим ще особливі баварські авто?

Новинки отримали дизайн у стилі BMW 4 серії, яка радикально змінила зовнішність у червні минулого року. Передок обох моделей вінчає подвійна решітка радіатора, яка займає всю центральну частину. На неї ж кріпиться табличка з номером. Крім цього, автомобілі отримали рельєфніший капот з вентиляційними отворами, переглянуту світлодіодну оптику, дах з посиленого вуглеволокна полімеру та два фірмові відтінки кузова: зелений Isle of Man Green і жовтий Sao Paolo Yellow.

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Седан і купе призводить в рух нова 3,0-літрова "бітурбошістка", що розвиває в стандартній версії 480 кінських сил і 550 Нм крутного моменту, а в потужній Competition – 510 сил і 650 Нм моменту.

У першому варіанті обидва автомобілі розганяються з місця до 60 миль (96 кілометрів) на годину за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 250 кілометрів на годину, а з пакетом M Driver збільшується до 290 кілометрів на годину. Потужна версія Competition витрачає на розгін до 96 кілометрів на годину 3,8 секунди та має ту ж максимальну швидкість.

За замовчуванням М3 і М4 оснащені шестиступінчастою "механікою" і приводом на задні колеса. Така трансмісія важить на 22,7 кілограма менше, ніж восьмидіапазонний автомат, і, як заявляє BMW, сприяє кращому балансу ваги. Для Competition же доступна тільки автоматична коробка передач, а також повний привід M xDrive з заднім активним диференціалом M. За доплату ними можна оснастити і стандартні моделі.

Новинки обладнані адаптивною підвіскою Adaptive M, рульовим управлінням M Servotronic, шестипоршневими 380-міліметровими гальмами спереду й однопоршневими 370-міліметровими ззаду. Опціонально доступна карбон-керамічна гальмівна система з позолоченими супортами, а також дисками розміром 400 мм спереду і 380 мм ззаду.

Також пропонується пакет M Carbon: набір пластикових елементів, армованих вуглецевим волокном. У нього входить задній спойлер, дифузор і кришки дзеркал заднього виду. Сидіння у салоні можна замінити на карбонові, які важать на 9,5 кілограма менше стандартних.

M3 і M4 передбачені ковані легкосплавні диски розмірністю 18 дюймів спереду і 19 дюймів ззаду, а Competition отримала 19-дюймові передні та 20-дюймові задні колеса з полірованим ободом.

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