Гігантська вежа з келихів, побудована у Дубаї, потрапила до Книги рекордів Гіннесса

Грандіозна піраміда з келихів для шампанського ввійшла у Книгу рекордів Гіннесса. Побудували її у дубайському готелі Atlantis, The Palm.

Як пише Daily Mail, усього на піраміду пішло 54740 келихів, які потім наповнили шампанським. Зведенням вежі заввишки понад 8 метрів займалася ціла команда фахівців з голландської компанії Luuk Broos Events. На це пішло п'ять днів.

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Спочатку команда намалювала на підлозі готелю квадрат, а потім почала встановлювати келихи. Найменша помилка могла призвести до обвалення всієї конструкції.

Відкриття вежі відбулося 30 грудня на святкуванні у готельному клубі White Beach. А простояла конструкція до гала-вечора, який відбувся 1 січня. У результаті всі майже 55 тисяч келихів заповнили шампанським від Moet & Chandon, адже саме цій компанії і належала ідея спорудити піраміду та постаратися потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Після цього піраміду обережно розібрали і всі келихи відправили на переробку. З них, як заявило керівництво, виготовлять посуд для готелю.

Попередній рекорд встановили у Мадриді у 2017 році. Тоді вдалося збудувати вежу з 50 116 келихів.

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