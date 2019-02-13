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Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі

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Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі - фото 1

Як правильно одягнутися закоханим на побачення і виглядати гармонійно на вечері у День Святого Валентина, – розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ

Якщо йдеться про закохану пару, то, як правило, перехожі або оточуючі звертають увагу на їхній гардероб. Для того, щоб бути по-справжньому стильними, образи коханих повинні гармоніювати між собою, але ні в якому разі не копіювати один одного.

І ще: Гід по стилю: як чоловікам одягатися і виглядати молодшими після 40

Часто на вулицях міста зустрічаються парочки, стиль яких абсолютно не відповідає один одному: вона – у вечірньому платті, босоніжках на підборах і з крихітним клатчем, він – в розтягнутій майці, легких (майже пляжних) шортах і в’єтнамках.

Гармонійне поєдння образів важливе не лише для коханих - фото 307499
Гармонійне поєдння образів важливе не лише для коханих

Пара, чиї образи вдало поєднуються, стає єдиним цілим, що важливо не тільки для коханих, але і для бізнес-партнерів. Тому ділимося кількома лайфхаками, як виглядати стильно у парі, коли ти зібрався разом з коханою на важливий захід, побачення або просто прогулянку.

Доречність – головне правило

Як би тобі не було зручно в спортивках і улюбленому худі, обов’язково потрібно реально оцінювати ситуацію і обирати образ відповідно до заходу. Тому, якщо ти плануєш вибратися кудись з своєю обраницею, то варто заздалегідь уточнити дрес-код.

Те ж саме стосується і ділової зустрічі. Потрібно обговорити з партнером ступінь формальності майбутньої зустрічі (наприклад, ви виступаєте перед аудиторією), і визначити належний стиль одягу.

Доречність образу грає важливу роль - фото 307262
Доречність образу грає важливу роль

Прагніть до колірної гармонії у стилі

Необов'язково вибирати наряди в одній колірній гамі і повністю копіювати один одного. Досить того, щоб відтінки вашого одягу поєднувалися між собою.

Можна піти безпрограшним шляхом: продумайте свої образи так, щоб елементи ваших нарядів збігалися за кольором. Наприклад, щоб колір твого метелика чи краватки збігався з кольором обробки на платті чи кольором взуття твоєї супутниці.

Слідкуйте за колірною гамою - фото 307261
Слідкуйте за колірною гамою
Слідкуйте за колірною гамою - фото 307498
Слідкуйте за колірною гамою

Носіть схожі предмети одягу

Якщо ви обидва віддаєте перевагу лаконічності в образі, відмінно доповнить ваші наряди аксесуари. Наприклад, це може бути капелюх, кепка або схожа сумка. Також це можуть бути шкіряні куртки, які завжди в тренді, до того ж вони однаково ефектно виглядають як на дівчині, так і на чоловікові. Завдяки цьому простому прийому ваші образи будуть перегукуватися між собою.

Поєднуйте схожі предмети одягу - фото 307500
Поєднуйте схожі предмети одягу
Поєднуйте схожі предмети одягу - фото 307501
Поєднуйте схожі предмети одягу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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