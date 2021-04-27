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Американські тюнери показали оновлене легендарне авто на мільйон доларів

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Рестомод The Chief - фото 1
Рестомод The Chief / carscoops

Команда автолюбителів з компанії Customs by Kilkeary представила у США рестомод "The Chief". Загальна вартість проєкту перевищила мільйон доларів.

Майстри з Пенсільванії створили стильний автомобіль на основі Pontiac Star Chief Convertible 1956 року. Він не тільки ефектно виглядає, але й має під капотом 900-сильний мотор, пише Carscoops.

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Рама була розроблена фірмою Roadster Shop. Кузов повністю розібрали, відновили, а потім перефарбували в насичений темно-синій колір. Передню частину машини прикрасили фари від мотоцикла Harley-Davidson. Кришку паливного бака сховали під заднім ліхтарем, а зменшене кермо виглядає як оригінальне. Для обробки інтер'єру обрали коричневу шкіру, а килимове покриття для салону і багажника замовили в колір кузова.

Автомобіль оснащений двигуном LSX V8 потужністю 912 к.с., який передає цю потужність на задні колеса через 4-ступінчасту автоматичну коробку передач. Регульована пневмопідвіска від компанії Accuair дозволяє змінювати кліренс. Доповнюють вигляд замовні диски з низькопрофільною гумою.

Американські тюнери показали оновлене легендарне авто на мільйон доларів - фото 457050
Американські тюнери показали оновлене легендарне авто на мільйон доларів - фото 457049

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