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Гібридні Ford F-150 рятують американців під час вимкнення електроенергії
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Мешканці американського штату Техас поділилися історіями про те, як в умовах сніжної бурі їм на допомогу прийшли гібридні пікапи Ford F-150. Вони використовують вантажівки, щоб живити свої будинки електрикою.
Ось уже кілька днів, як Техас накрила снігова буря, яка пошкодила енергомережі. Що не залишилися без електроенергії мешканці змушені ставити намети прямо у будинках, щоб зберегти у них тепло. Крім того, у місцевих супермаркетах закінчуються запаси дров і вугілля. Тимчасовий вихід з положення знайшли власники гібридних пікапів Ford F-150, які використовують вантажівки для живлення електрикою предметів першої необхідності.
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Американці під'єднали бортові генератори вантажівок до енергомереж будинків. А деякі й зовсім під'єднали до пікапа подовжувачі, направивши вироблювану енергію на підтримку роботи побутової техніки. Таким чином, мешканцям вдалося живити холодильники, обігрівачі, дрібну кухонну техніку та навіть телевізори.
За словами одного з власників F-150, за 12 годин безперервної роботи він витратив близько 15 літрів палива. Інший місцевий мешканець також зазначив економічність гібридної вантажівки. За його словами, протягом 72 годин він витратив близько чверті бака.
Водночас багато автозаправних станцій призупинили роботу на час снігопаду. Тому невідомо, як мешканці виходитимуть з ситуації, що склалася, коли у них закінчиться паливо. За прогнозами синоптиків, сніжна буря триватиме у Техасі ще кілька днів.
У кінці січня сніжна буря стала причиною великої аварії, що сталася на японському острові Хонсю. На швидкісному шосе зіткнулися близько 140 автомобілів, утворивши довгий затор, який повністю паралізував рух.
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