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Гібридні Ford F-150 рятують американців під час вимкнення електроенергії

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Автомобілі забезпечують електроенергією мешканців Техасу - фото 1
Автомобілі забезпечують електроенергією мешканців Техасу

Мешканці американського штату Техас поділилися історіями про те, як в умовах сніжної бурі їм на допомогу прийшли гібридні пікапи Ford F-150. Вони використовують вантажівки, щоб живити свої будинки електрикою.

Ось уже кілька днів, як Техас накрила снігова буря, яка пошкодила енергомережі. Що не залишилися без електроенергії мешканці змушені ставити намети прямо у будинках, щоб зберегти у них тепло. Крім того, у місцевих супермаркетах закінчуються запаси дров і вугілля. Тимчасовий вихід з положення знайшли власники гібридних пікапів Ford F-150, які використовують вантажівки для живлення електрикою предметів першої необхідності.

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Американці під'єднали бортові генератори вантажівок до енергомереж будинків. А деякі й зовсім під'єднали до пікапа подовжувачі, направивши вироблювану енергію на підтримку роботи побутової техніки. Таким чином, мешканцям вдалося живити холодильники, обігрівачі, дрібну кухонну техніку та навіть телевізори.

За словами одного з власників F-150, за 12 годин безперервної роботи він витратив близько 15 літрів палива. Інший місцевий мешканець також зазначив економічність гібридної вантажівки. За його словами, протягом 72 годин він витратив близько чверті бака.

Гібридні Ford F-150 рятують американців під час вимкнення електроенергії - фото 448501

Водночас багато автозаправних станцій призупинили роботу на час снігопаду. Тому невідомо, як мешканці виходитимуть з ситуації, що склалася, коли у них закінчиться паливо. За прогнозами синоптиків, сніжна буря триватиме у Техасі ще кілька днів.

У кінці січня сніжна буря стала причиною великої аварії, що сталася на японському острові Хонсю. На швидкісному шосе зіткнулися близько 140 автомобілів, утворивши довгий затор, який повністю паралізував рух.

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Джерело: The Drive
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