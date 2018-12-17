Гібрид Mustang і Gallardo виставлять на торги

На торги аукціонного дому Barrett-Jackson у Скотсдейлі виставлять незвичайний автомобіль. Купе Tractorri лише зовні схоже на Ford Mustang – під кузовом прихована технічна начинка від Lamborghini Gallardo. На створення автомобіля витрачено 700 тисяч доларів.

Tractorri почав своє життя як Mustang 2007 року, в який імплантували 5.0 V10 (в залежності від версії від видавав від 500 до 530 сил і 510 Нм моменту), роботизовану шестиступінчасту трансмісію E-Gear і повний привід від Gallardo. Від суперкара Ford також дісталася антиблокувальна система гальм і гідравлічний ліфт передньої підвіски. Кузов машини-донора довелося перекроїти: спереду з'явилися показники повороту від Porsche 911 Turbo, сталеві розширювачі колісних арок, ззаду – ліхтарі від Lamborghini.

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Купе Tractorri

В салоні Mustang встановили модифіковану передню панель від Gallardo з оригінальною центральною консоллю, блоком клімат-контролю і перемикачами, а також крісла. Стелю обробили алькантарою, а дверні панелі і накладки на пороги виготовили за індивідуальним проектом. До Tractorri додається книга, з детальним описом процесу побудови, а також заводська система безключового доступу.

Салон Tractorri

Mercury Coupe практично не змінився зовні, хоча в основі автомобіля лежить спеціально виготовлена ​​Art Morrison рама. У салоні з'явилися вікна з електроприводом, які управляються за допомогою оригінальної поворотної ручки, блоки цифрових приладів Andromeda, виконаний у вінтажному стилі, нові перемикачі та дефлектори вентиляції.

Купе Tractorri

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