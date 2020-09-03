Герцоги Кембридзькі взяли принца Джорджа на полювання: зоозахисники їх розкритикували

Кейт Міддлтон і принца Вільяма розкритикували у соцмережах. Причиною цього стало те, що подружжя долучає свого сина Джорджа до полювання.

Під час візиту герцогів Кембридзьких у шотландську резиденцію королеви Єлизавети II в останні вихідні літа 7-річний спадкоємець спостерігав, як його батько й інші високопоставлені члени королівської сім'ї стріляють у птахів у Коргарфі, за декілька хвилин їзди від замку Балморал.

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Дискусію з цього приводу почав директор організації з захисту прав тварин PETA Мімі Бекхечі.

"Сьогодні майже ніхто не вважає спортивне полювання чим-небудь, крім жорстокого поводження та винищення прекрасних птахів, які нікому не заважають. Коли на очах дитини відбувається вбивство, причому його ж батьками, це може серйозно нашкодити його психіці. Так можна позбавити дитину співчуття до тварин, що само по собі є приводом для хвилювань через доведений зв'язок між жорстокістю до тварин у дитинстві і антисоціальною поведінкою в зрілому віці. Також після полювання Джорджа можуть мучити нічні кошмари. Щоб хлопчик виріс відповідальним і жалісливим лідером, батькам потрібно навчити його поваги до всіх живих істот", – йдеться у заяві PETA.

Зоозахисники переконані, що долучення до процесу полювання може негативно вплинути на принца Джорджа

Це не перший раз, коли зоозахисники нападають на герцогів Кембридзьких через полювання на птахів. Нагадаємо, раніше принц Гаррі відмовився від жорстокого сімейного хобі і продав свою зброю, оскільки його дружина Меган Маркл є палкою захисницею тварин.

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