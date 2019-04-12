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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Епічні 3D-татуювання, які змусять затримати погляд: фото

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Неймовірно реалістичні тату - фото 1
Неймовірно реалістичні тату / boredpanda

Чимало людей надає перевагу мінімалістичним татуюванням невеликих розмірів, але все більшої популярності набувають 3D-тату, які дивують своєю реалістичністю. Зібрали найефектніші малюнки на тілі, які хочеться розглядати.

3D-татуювання змушують двічі поглянути на них, адже з першого разу розгледіти деталі та оцінити роботу майстрів доволі складно. Деякі надто реальні, а інші – оптичні ілюзії, які здатні зіграти з мозком у веселу гру. Хай там як, але такі татуювання є особливо складним видом мистецтва, адже потребують чимало часу і, зазвичай, мають значні розміри. Зацініть!

І ще: Тату-вишивки, які дивують своїм виглядом: фото

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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